Forfait mobile : l'offre 4G illimité RED 60Go toujours en promotion !

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Un forfait mobile RED à prix imbattable

Tout le monde s'y retrouve

Cette réduction est proposée à tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 4 mai prochain. Il s'agit bien évidemment d'un abonnement sans engagement, que vous pourrez résilier à n'importe quel moment. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle puisque le prix restera inchangé même au bout d'un an. Aucune augmentation à l'horizon. Bien entendu, vous devrez vous acquitter d'une somme de 10€ pour recevoir une carte SIM toute neuve.Avec ce forfait, vous bénéficierez d'une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Cette dernière est rechargeable à quatre reprises tous les mois. Comptez 1 Go pour 2€ supplémentaires pour chacune des recharges. Les appels illimités sont assurés vers tous les fixes et mobiles en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Une petite restriction existe puisqu'une conversation ne pourra dépasser une durée de 3 heures. Les SMS/MMS sont également illimités mais uniquement dans l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).Si vous comptez faire un tour dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS resteront illimités depuis ces zones. L'opérateur créditera 8 Go d'internet en plus sur votre compte lorsque vous êtes à l'étranger. Enfin, le stockage SFR Cloud 100 Go est offert avec ce forfait. Pour finir, rappelons que vous pouvez adapter le contenu de l'abonnement à vos besoins. Au moment de la souscription, vous pourrez choisir d'aller jusqu'à 100 Go d'internet et/ou d'obtenir plus de possibilités en dehors de la métropole française contre quelques euros supplémentaires sur votre facture mensuelle.Bref, RED by SFR se montre une nouvelle fois à la hauteur de toutes les attentes. Le forfait est à la fois abordable et extrêmement complet. C'est le moment ou jamais d'y souscrire. Vous avez encore quelques jours pour vous décider.