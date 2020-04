Forfait mobile : RED by SFR casse les prix sur son forfait 60 Go

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Un prix fixe et sans engagement

L'illimité, y compris pendant vos voyages

Et si vous profitiez du confinement pour changer de forfait mobile ? RED by SFR vous propose actuellement une offre complète à seulement 12 €/mois, et ce, sans engagement ! De plus, l'opérateur vous assure que vous garderez ce tarif, même après la première année, en conservant tous les avantages associés.Et ils sont nombreux ! Car il s'agit d'un forfait mobile illimité : vous pouvez donc appeler sans compter en France métropolitaine et dans les DOM. De même, vous pouvez envoyer autant de SMS et de MMS que vous le souhaitez, vers les numéros en France métropolitaine.De plus, l'abonnement vous permet de profiter de 60 Go de data sur Internet, en très haut débit, grâce à la couverture réseau de SFR. Et si vous pensez que cette enveloppe ne vous suffira pas, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous achetez des recharges au-delà des 60 Go, à raison de 2 € par Go supplémentaire (dans la limite de quatre opérations par mois), soit vous optez pour la version 100 Go du forfait, en ajoutant 8 € au prix mensuel.Par ailleurs, malgré son petit prix, l'offre RED by SFR n'en oublie pas pour autant les voyageurs. En effet, depuis les DOM et les pays de l'Union européenne, vous bénéficiez toujours des appels, SMS et MMS illimités, mais également d'un volume supplémentaire de 8 Go de données, pour vos activités en ligne.Si cela ne vous suffit pas, l'opérateur vous propose une option « International », à 5 € de plus par mois. Les 8 Go se transforment ainsi en 15 Go à utiliser depuis l'étranger, et les destinations acceptées intègrent alors également la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada.Proposé d'ordinaire à 15 €/mois, le forfait mobile 60 Go de RED by SFR voit actuellement son prix baisser à 12 €. Mais vous n'avez que jusqu'au 27 avril pour vous décider !