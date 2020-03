Forfait mobile : la série RED 60 Go toujours en promotion

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait 4G sans engagement

Une offre entièrement personnalisable qui s'adapte à vos besoins

Une très bonne couverture 4G dans l'Hexagone

Deux options disponibles

Jusqu'au 6 avril 2020, le forfait mobile 4G RED by SFR est proposé à 14 euros au lieu de 15 euros et inclut une conséquente enveloppe data de 60 Go au lieu de 50 Go. De plus, il s'agit d'une offre sans engagement et au prix garanti à vie. Le tarif n'augmente pas au bout de 12 mois comme chez certains concurrents sur le segment, comme Free et Sosh par exemple.Vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités en France, depuis les DOM et depuis les pays membres de l'Union Européenne. Sur les 60 Go à votre disposition, vous pouvez en utiliser 8 Go en itinérance depuis l'Union Européenne et les DOM. Bon à savoir pour vos prochains voyages, quand le confinement ne sera plus d'actualité.RED by SFR propose d'enrichir son abonnement avec des fonctionnalités supplémentaires moyennant finance. Pour 6 euros supplémentaires par mois (le prix de l'option est en baisse, elle était auparavant facturée 8 euros par mois), vous pouvez profiter de 100 Go d'internet plutôt que 60 Go. Idéal pour les gros consommateurs de data.Pour les voyageurs, une option International est disponible à 5 euros par mois. En plus de quasiment doubler l'enveloppe de données mobiles en roaming (on passe de 8 Go à 15 Go), le nombre de destinations est aussi plus important : en plus de l'UE et des DOM, sont intégrés la Suisse, Andorre, le Canada et les États-Unis.Dans le comparatif des meilleurs forfaits mobiles concocté par l'équipe éditoriale de Clubic, l'offre de RED by SFR constitue le choix de la rédaction grâce à son enveloppe data généreuse et son prix garanti à vie. Alors, foncez !