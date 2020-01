Forfait mobile : nouveau forfait RED 60 Go sans engagement et personnalisable

Un prix très bas pour une offre complète et richement dotée

Un seul prix fixe, disponible toute la durée de votre abonnement.

Les forfaits mobiles n'ont jamais été aussi abordables qu'aujourd'hui. Depuis quelques années les différents opérateurs se sont livrés à une guerre sans merci qui a résulté en une baisse drastique des prix pour toujours plus de services, de données mobiles sans oublier les inévitables appels illimités.Dans cette bataille féroce, SFR avec son opérateur RED n'a pas été l'un des concurrents les moins actifs et le prouve encore aujourd'hui avec son offre exceptionnelle proposée pour célébrer comme il se doit la nouvelle année 2020. Et l'opérateur frappe fort avec un forfait à 12€ par mois tout rond, incluant 60 Go de données mobiles.Peut-être que ce chiffre ne vous parle pas forcément. Pour résumer rapidement, avec une telle enveloppe de données, vous pouvez surfer en quasi illimité sur le web et consulter toutes les pages que vous souhaitez ainsi que vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez également regarder des séries et des films sur votre smartphone en haute définition et très rapidement grâce à la qualité du réseau SFR.L'offre intègre également les appels et les SMS/MMS illimités vers tous les mobiles en France ainsi que 8 Go de données utilisables dans les pays européens et dans les DOM, si vous devez vous déplacer. Voyagez en restant connectés à tout moment pour ne rater aucun appel et aucune information d'importance.L'offre RED by SFR se termine dans quelques heures à peine ! C'est le moment ou jamais pour en bénéficier !