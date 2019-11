Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi... les promos smartphones chez RED

Après une longue attente alimentée de quelques teasing distillés par Elon Musk sur les réseaux sociaux, c'est désormais officiel, la firme californienne commercialisera un pick-up électrique à horizon 2021. Un monstre pouvant accélérer aussi fort qu'une Porsche 911, tracter plus de 6 tonnes et au design inédit et clairement futuriste !