RED, Free, Sosh ou B&YOU, tous les bons plans forfait 4G de cet automne

Forfait RED 60 Go à partir de 12€/mois

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED ?

Un forfait sans engagement et sans condition de durée

et Un volume de data conséquent pour l'Internet mobile

pour l'Internet mobile Une bonne couverture 4G dans l'Hexagone

Forfait Free 50 Go à 9,99€/mois

Forfait B&You 50 Go à 11,99€/mois

Forfait Sosh 20 Go pour 11,99€/mois

L'équipe Clubic Bons Plans vous propose aujourd'hui quatre forfaits mobile 4G qui proposent un excellent rapport qualité-prix. Vous n'avez plus qu'à choisir parmi cette sélection en fonction de vos besoins.On commence avec RED by SFR qui propose un forfait sans engagement à 12€ par mois avec appels et SMS/MMS illimités ainsi que 60 Go de data (dont 8 Go depuis l'Union Européenne et les DOM).Il s'agit d'un abonnement modulable auquel il est possible d'intégrer des options. Pour 8€ de plus par mois, vous avez ainsi droit à 100 Go d'internet au lieu de 60 Go. Idéal pour les consommateurs les plus gourmands. Et pour les voyageurs, l'option "International" à 5€ mensuels permet d'utiliser 15 Go de data depuis l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre, le Canada et les États-Unis.De son côté, Free propose actuellement un forfait sans engagement à seulement 9,99€ par mois.Pour ce prix, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France, dans les DOM et en Europe. Vous pouvez aussi profiter d'une confortable enveloppe de 50 Go de données mobiles, dont 4 Go disponibles au sein de l'UE ou dans les DOM.Notez qu'après douze mois d'abonnement, le prix passe à 19,99€ par mois. Ce forfait étant sans engagement, libre à vous de résilier à la fin de la période d'un an.Continuons avec B&You qui a aussi des arguments à faire valoir avec son forfait incluant 50 Go d'internet (dont 6 Go en Europe et dans les DOM), appels, SMS et MMS illimités pour 11,99€ mensuels.Pour 3€ de plus, vous pouvez passer à 10 Go utilisables en roaming au lieu de 6 Go et bénéficier d'une option qui n'existe pas chez la concurrence : Week-ends Internet Illimité, qui permet de naviguer, télécharger, uploader ou streamer en illimité sans se soucier de son enveloppe de 50 Go du samedi 00h01 au dimanche 23h59.Enfin, nous achevons cette sélection de bons plans avec Sosh. Ce dernier est un peu moins généreux en data que ses concurrents.Ainsi, on a droit à 20 Go pour 11,99€ mensuels. Mais c'est le prix à payer pour avoir accès au réseau d'Orange, le meilleur de France. Autre avantage, la possibilité d'envoyer des SMS en illimité vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM. Et dans ces régions, l'intégralité des 20 Go peuvent être utilisés. Sosh devient ainsi une très bonne solution si vous êtes souvent à l'étranger. Le forfait est sans engagement mais repasse au prix normal de 19,99€ par mois au bout d'un an.Voilà, vous savez tout et il ne reste plus qu'à choisir !