🔥 Forfait mobile 4G : l'offre sans engagement RED dès 10€/mois et à vie !

Le forfait sans engagement et à vie par RED

Forfait RED 40 Go : La meilleure offre du moment

Il faut bien l'admettre, RED by SFR a frappé très fort à la sortie de ce forfait entièrement personnalisable et abordable. Tout d'abord, rappelons qu'il s'agit d'un abonnement sans engagement qui vous permettra de résilier dès que vous en aurez envie. Vous serez totalement libre mais très franchement, vous n'aurez pas trop de raisons valables pour quitter l'opérateur.En effet, le prix est garanti à vie. Ainsi, le tarif mensuel (qui peut varier selon les options choisies) restera inchangé même un an après votre souscription. Ce n'est pas toujours le cas ailleurs donc il s'agit vraiment d'un bon point. Enfin, vous devrez obligatoirement débourser 10€ pour que RED puisse vous envoyer une nouvelle carte SIM.Comme nous l'avons précisé ci-dessus, RED by SFR met à votre disposition un forfait qui peut s'adapter à vos besoins. L'offre de base comprend 40 Go d'internet utilisables en France, les appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte) et les SMS / MMS illimités vers la métropole. Précisons qu'un appel ne pourra pas dépasser une durée de deux heures et que vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois. Enfin, depuis l'Europe et les DOM, tous ces éléments sont illimités sauf internet puisque l'opérateur créditera 5 Go supplémentaires spécialement pour ces destinations. Tout cela est disponible à 10€/mois.Maintenant, si vous avez besoin d'une offre plus complète, RED by SFR propose de gonfler votre forfait. Ainsi, pour la partie internet, vous allez pouvoir choisir un abonnement avec 60 Go de datas (+5€/mois) ou 100 Go (+10€/mois). Pour cela, il vous suffit de sélectionner la case qui vous convient sur la page du forfait. Ce n'est pas tout puisque votre contenu à l'international peut aussi s'améliorer contre 5€ supplémentaires par mois. En choisissant cela, les appels et SMS / MMS seront illimités vers l'Union Européenne, les DOM, Andorre, la Suisse, les USA et le Canada. Enfin, 15 Go d'internet en plus seront à votre portée au sein de ces pays (au lieu de 5 Go).RED by SFR sait s'y prendre pour appâter les nouveaux clients. Ce forfait personnalisable s'adresse aussi bien aux budgets serrés qu'à ceux qui veulent profiter d'un abonnement copieux en terme de contenu. Pour seulement 10€/mois, vous aurez déjà entre vos mains une formule très complète. Vous avez jusqu'au 23 septembre prochain pour franchir le pas.