🔥 Forfait 4G : tout savoir sur le forfait RED 40Go dès 10€/mois

Un forfait mobile RED pour tous !

RED 40 Go : une recette qui donne envie

Cet abonnement téléphonique tourne déjà depuis quelques semaines sur le web et il y a une bonne raison à cela ! Déjà, il s'agit d'un forfait sans engagement duquel vous pourrez vous libérer sans débourser le moindre centime quand vous en aurez envie. Aussi, le prix restera inchangé même au bout d'un an. Ainsi, RED by SFR mise avant tout sur la stabilité pour établir une relation de confiance avec le client. En terme de frais additionnels, comptez seulement 10€ qui vous seront demandés au moment de la souscription pour recevoir une nouvelle carte SIM. Maintenant, il est temps de parler du contenu copieux de cette offre.Avec la formule la plus basse, c'est-à-dire pour 10€/mois, vous aurez accès aux appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que dans les DOM (dans la limite de 3 heures par appel et 200 destinataires par mois). Les SMS / MMS sont aussi illimités vers la métropole. Comptez sur 40 Go d'internet utilisables depuis l'Hexagone. Depuis l'Union Européenne et les DOM, tous les éléments mentionnés ci-dessus restent illimités sauf internet puisque 5 Go supplémentaires vous seront crédités. Avec tout cela, vous aurez de quoi faire mais ce n'est pas tout...Si vos besoins sont plus importants, vous pouvez gonfler le contenu du forfait. Ainsi, contre 5€ de plus chaque mois, 60 Go d'internet seront à votre disposition. Pour 10€ de plus, ce sera 100 Go. En déboursant encore une fois 5€ supplémentaires, vous aurez même la possibilité de passer des appels depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada en illimité. Avec ce dernier ajout, une enveloppe de 15 Go d'internet sera de la partie à l'étranger. Pour finir, sachez que le forfait ultime avec 100 Go vous reviendra à 25€/mois. À vous d'adapter la formule selon vos envies.Ce forfait personnalisable signé RED by SFR s'adresse vraiment à tous les utilisateurs. Dès 10€ par mois, l'abonnement sera déjà extrêmement complet et suffira à la plupart des clients. Pour les plus gourmands, plusieurs ajouts sont à leur disposition pour palier à leurs besoins. Le tout sans engagement et sans hausse de prix. C'est beau !