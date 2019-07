🔥 Forfait mobile 4G : nouvelle offre RED by SFR à 5€/mois à vie !

RED by SFR : un forfait sans engagement et à vie !

Forfait RED 5 Go à 5€/mois : retour à l'essentiel

5 Go en très haut débit 4G sur le réseau SFR (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 100 Mo à 2€)

en très haut débit 4G sur le réseau SFR (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 100 Mo à 2€) Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

vers tous les opérateurs en France métropolitaine Depuis l'Union Européenne/DOM : les appels, SMS et MMS illimités et 4 Go d'internet mobile supplémentaires utilisables depuis ces destinations.

Outre le prix, c'est probablement le point fort de ce forfait mobile En effet, la majorité des forfaits mobile affichent des tarifs très compétitifs pour la première année pour attirer un grand nombre de clients. Après le douzième mois d'abonnement, les prix passent parfois du simple au double rendant l'offre beaucoup moins intéressante qu'à ses débuts. Ici pas de mauvaise surprise, le prix affiché sera toujours le même, quelque soit votre durée d'abonnement. A ce jour, seuls RED by SFR et B&You proposent des tarifs sans condition de durée.Rappelons également que ce forfait mobile estet. Autrement dit, vous pourrez quand bon vous semble, résilier votre abonnement pour aller voir si l'herbe est plus verte chez le voisin.Dernière chose à savoir, vous devrez débourser 10€ supplémentaires pour recevoir votre nouvelle carte SIM. Pour ceux que seraient déjà convaincus, gardez bien en tête que cette offre est valableMaintenant que nous avons précisé cela, voyons ce qui se cache réellement derrière cette offreAvec cette offre à 5€/mois, RED by SFR vous propose :En bref, un forfait illimité et sans engagement qui revient à l'essentiel avec une offre certes moins fournie en data que la plupart des offres actuellement sur le marché, mais qui répond parfaitement aux besoins du plus grand nombre.Rappelons que durant les, RED by SFR prolonge les promotions sur les différents forfaits mobile :Découvrez aussi la promotion sur l'offre Fibre Internet par RED by SFR :Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir concernant les promotions RED by SFR du moment. Il ne vous reste plus qu'à faire le bon choix !