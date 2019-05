🔥 Forfaits mobile et Fibre : les promos du moment chez RED by SFR

Tous les voyants sont au vert !

C'est plus précisémentqui a décidé de baisser ses tarifs avant l'été. Nous allons donc nous attarder sur ce que l'opérateur propose du côté des forfaits mobile comme d'internet pour votre domicile. Étant donné que la concurrence est rude, les bons plans sont presque toujours d'actualité chaque semaine concernant les abonnements. RED by SFR est un expert en la matière avec des offres très attrayantes et généralement peu contraignantes pour le consommateur.Ainsi, dans cette sélection qui ne mettra en avant que deux abonnements, nous allons entrer dans les détails de ces forfaits afin de vous renseigner au mieux. Bien entendu, certains bonus ne sont valables que pour une période limitée alors nous vous encourageons à rapidement faire votre choix. Sans plus attendre, voici la (très courte) liste du jour.Nous allons débuter avec le. Il s'agit d'une offrequi vous permettra de partir dès que vous en aurez envie. Notez que les 10€ mensuels ne bougeront pas et que ce. Vous devrez seulement débourser une dizaine d'euros supplémentaires pour obtenir votre nouvelle carte SIM. Maintenant, passons au contenu du cet abonnement.Il proposeavec jusqu'à 4 recharges automatiques de 100 Mo chaque mois (pour 2€ chacune). Lesvers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (dans la limite de 3 heures par appel et 200 destinataires par mois). Lesvers tous les mobiles de l'Hexagone. Enfin, depuis l'Union Européenne et les DOM, vous bénéficierez des appels et des SMS / MMS en illimité ainsi que de 4 Go d'internet supplémentaires par mois.À présent, détaillons le. Cette offre, valable, vous permettra de profiter d'un débit deen téléchargement eten envoi. Les appels vers les fixes et les mobiles en France et vers plus de 100 destinations sont illimités. Tout cela sans engagement et avec la location de la Box incluse. Vous pouvez aussi choisir une option TV avec décodeur. Pour 35 chaînes, vous devrez ajouter 2€ par mois et pour 100 chaînes, ce sera 4€/mois.Nous avons fait le tour, à vous de vous faire plaisir !