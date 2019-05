🔥 Free, RED, B&You, ou Sosh ? Quel est le meilleur forfait ?

Alors, quel est le meilleur forfait du moment ?

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Il n'est vraiment pas évident d'opposer les forfaits hébergés par les opérateurs téléphoniques. Ces derniers n'hésitent pas à casser leurs prix toute l'année afin d'attirer toujours plus de clients et il faut bien dire que les avantages de chaque offre sont nombreux. Ainsi, nous sommes allés chez les quatre opérateurs majeurs du marché en France : Free Mobile RED by SFR et Sosh . Nous allons donc tout de suite commencer notre descriptif.Tout d'abord, il est important de préciser que. Ainsi, vous pourrez changer d'écurie quand bon vous semblera sans devoir débourser le moindre centime. Cette flexibilité est présente chez la plupart des grandes marques aujourd'hui afin de ne pas froisser les consommateurs. Notez tout de même que vous devrez vous acquitter de quelques euros (entre 5 et 10€ selon l'opérateur) afin de recevoir votre nouvelle carte SIM.Commençons tout d'abord avec le moins cher de tous. Le. Ensuite, il passera à 19,99€/mois mais vous pourrez partir puisque l'offre est sans engagement. Cet abonnement affiche les appels et les SMS illimités vers la France métropolitaine ainsi que les DOM. Les MMS ont droit au même traitement de faveur mais uniquement au sein de l'Hexagone. Vous l'aurez sans doute compris, 50 Go de data en 4G+ seront mis à votre disposition. Depuis l'Europe et les DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités. Au sein de ces pays, 4 Go d'internet supplémentaires seront mis à votre disposition chaque mois. D'autres services comme l'accès au réseau Free WiFi en France sont compris.Malgré le fait qu'il présente de nombreuses qualités (surtout à l'international), le(et 10€ de plus pour la carte SIM) est sans doute le moins intéressant des quatre. Déjà, au bout d'un an, il passera à 19,99€ malgré les 20 petits gigas d'internet. Les appels comme les SMS / MMS sont illimités en France métropolitaine. Depuis l'Hexagone vers l'international, les SMS n'auront également pas la moindre limite vers l'Europe mais aussi la Suisse, Andorre et les DOM. Dans ces destinations, tout sera illimité vers la France et vos 20 Go de data pourront même être utilisés normalement. Vous l'aurez compris, cet abonnement est vraiment avantageux si vous voyagez souvent et que vous avez besoin de garder contact avec vos proches restés en France.Maintenant, nous allons arriver dans le haut du panier. Les deux abonnements qu vont suivre affichent de nombreuses similitudes et ne connaîtront pas d'augmentation de prix au bout d'un an comme les deux autres mentionnés précédemment. Vous n'aurez donc pas à partir en quête d'un nouvel opérateur ce qui est un confort non négligeable. Bref, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps.C'est au tour dud'entrer en piste. Nous retrouvons les traditionnels appels / SMS illimités vers la France métropolitaine ainsi que les DOM. Pour ce qui est des MMS, cette mention est uniquement valable au sein de l'Hexagone. À l'étranger, et plus principalement depuis l'Europe et les DOM, les appels et SMS / MMS sont illimités vers ces mêmes zones comme vers la France. Pas moins de 40 Go d'internet vous seront crédités chaque mois et 4 Go supplémentaires viendront s'ajouter pour vos déplacements hors du pays. La carte SIM vous reviendra à 10€ au moment de la souscription mais à part cela, ce forfait est vraiment parfait pour tous les usages.Terminons avec. Vous vous en doutez, 40 Go de data sont utilisables en France et quatre rechargements automatiques de 100 Mo pour 2€ chacun pourront s'effectuer dans le mois. Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme vers les DOM. Chaque appel est limité à 3 heures et vous ne pourrez pas dépasser les 200 destinataires par mois. Cette petite barrière s'applique aussi aux SMS / MMS qui sont illimités vers l'Hexagone. Pour ce qui est de l'étranger maintenant, les appels et les SMS / MMS sont utilisables en illimité vers l'Union Européenne ainsi que les DOM. Dans ces destinations, vous trouverez encore 4 Go d'internet en plus. Notez que la librairie Youboox One est accessible jusqu'au 30 juin prochain.Bref, si nous ne devions en choisir qu'un,. Aucune augmentation de prix au bout d'un an et une offre qui couvre aussi bien vos besoins sur le territoire français qu'à l'étranger avec peu de limitations contrairement à SFR qui bride la durée des appels par exemple. Notre décision est prise mais maintenant, c'est à vous de choisir !