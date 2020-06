RED, Free, B&You ou Sosh : quel forfait pas cher et sans engagement choisir ?

Avant de rentrer dans le vif de sujet et de vous détailler les meilleurs forfaits mobiles du moment, rappelons les points forts des offres

RED by SFR, Sosh (Orange), Free et B&You (Bouygues) qui vont suivre.

Tout d'abord, il s'agit de forfaits mobiles sans engagement. Ainsi, vous pourrez changer d'opérateur mobile quand bon semble et ce sans frais supplémentaires de résiliation. Un bon moyen pour profiter chaque année de nouvelles offres promotionnelles qui pourraient voir le jour.

Notez également que pour les offres RED, B&You et Sosh, le prix de votre abonnement ne change pas automatiquement après 1 an d'abonnement, contrairement à ce que l'on observe chez Free. N'oubliez pas pour autant que cela n'implique pas un "prix garanti à vie". En effet, rien n'impose à l'opérateur de ne pas augmenter le prix de votre forfait durant toute la durée de votre souscription.

Enfin, sachez que vous devrez vous délester de 10€ pour recevoir votre nouvelle carte SIM.