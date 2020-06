Forfait mobile : les offres à saisir chez RED, Free, B&You et Sosh juste avant le week-end

Il est temps de nous plonger au cœur d'une nouvelle sélection. Nous sommes encore une fois chez les plus grands opérateurs français pour découvrir les meilleurs forfaits mobiles avant un week-end bien mérité.

Des forfaits pour tous les budgets

Nous avons réuni plusieurs les meilleurs forfaits mobiles sans engagement pour votre smartphone dans ce seul et même article. Les forfaits en question pourront être résiliés à n'importe quel moment. Bien entendu, nous vous préviendrons lorsqu'un prix augmentera au bout d'un an. Dernière modalité importante, les promotions s'adressent uniquement aux nouveaux clients de chaque opérateur. C'est un grand classique puisque nous retrouvons RED by SFR, Sosh (Orange), Free et B&You (Bouygues) pour cette sélection. Vous pouvez donc être sûr d'accéder à un réseau de grande qualité dans tous les cas de figure. N'attendons pas plus longtemps !

Découvrez les 4 forfaits en promo du moment

Commençons tout de suite avec le forfait RED 60 Go à 12€/mois. Disponible jusqu'au 8 juin, ce forfait propose une enveloppe internet de 60 Go utilisable en France métropolitaine. Bien entendu, les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes partout en France (DOM compris, sauf Mayotte). Les SMS/MMS sont uniquement illimités vers la métropole.

Pour l'étranger, comptez sur la présence des appels et des SMS/MMS illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Enfin, 8 Go d'internet en plus seront crédités sur votre compte pour ces zones.

Poursuivons avec le forfait Free 50 Go à 9,99€/mois. Le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Vous avez jusqu'au 9 juin. Les appels sont toujours illimités vers la France métropolitaine ainsi que les DOM. Les SMS sont également concernés et les MMS sont illimités seulement vers l'Hexagone.

Vous l'avez compris mais vous aurez accès à 50 Go d'internet en 4G+ tous les mois. Les appels et les SMS/MMS seront illimités depuis de nombreux pays en Europe et dans les DOM. 4 Go de datas seront à votre disposition pour ces destinations. Enfin, le réseau FreeWifi vous sera ouvert gratuitement.

Place au forfait Sosh 100 Go à 16,99€/mois. Cette promotion, qui se terminera le 22 juin à 9h00, contient les appels et SMS/MMS illimités en France. Pour ce qui est d'internet, 100 Go seront d'actualité chaque mois. Vous pourrez donc naviguer sur internet et télécharger des applications sans compter.

Pour le reste, les appels et les SMS/MMS resteront encore une fois illimités depuis l'Europe et les DOM, vers ces mêmes zones et la France métropolitaine. Jusqu'à 15 Go d'internet mobile seront accessibles à l'étranger. Enfin, vous garderez votre ancien numéro une fois la souscription réalisée.

Enfin, concluons cette sélection avec le forfait mobile B&You 100 Go à 11,99€/mois disponible jusqu'au 4 juin à 23h59. En France métropolitaine, les appels et SMS sont illimités vers la métropole et les DOM. Les MMS le sont aussi mais seulement vers l'Hexagone.

Maintenant, depuis l'Europe et les DOM, tous les éléments évoqués précédemment restent illimités. L'enveloppe internet renferme 100 Go de datas pour la France et 10 Go pour l'étranger.