Forfait RED by SFR : l'offre Big RED 100Go à 12€ se termine bientôt !

Au cours des French Days et en ce début du mois de juin 2020, les opérateurs téléphoniques ont respectivement dégainé leurs offres promotionnelles pour attirer de nouveaux clients. Nous pouvons citer Free avec son forfait 80 Go à 10,99 euros, et aussi Bouygues Telecom et son offre B&You 100 Go à 11,99 euros.



De son côté, RED by SFR a répliqué en proposant une offre avec 100 Go de data pour 12 euros par mois, sans engagement. Ce tarif n'évoluera pas au-delà d'un an.