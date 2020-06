Forfait mobile : dernières heures pour le forfait Free 80 Go à moins de 11€

C'est un excellent forfait qui s'invite dans notre rubrique consacrée aux bons plans. Il ne vous reste que quelques heures pour profiter de l'offre Free Mobile 80 Go à seulement 10,99€/mois. Nous allons tout vous expliquer...

Pourquoi Clubic recommande le forfait Free 80 Go ?

Free est donc de retour avec un abonnement téléphonique extrêmement complet. Cette promotion s'adresse à tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'à la fin de cette journée du mardi 2 juin. Le forfait est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment. Par contre, le prix mensuel passera à 19,99€/mois au bout d'un an. Enfin, 10€ supplémentaires vous seront réclamés au moment de la souscription pour activer la nouvelle carte SIM.



Comme à son habitude, Free met à votre disposition les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également concernés par cet avantage et les MMS sont illimités seulement dans l'Hexagone. Du côté de l'enveloppe internet, vous trouverez pas moins de 80 Go en 4G + utilisables en métropole. Un volume suffisant pour naviguer sur le web, télécharger des applications et jouer en ligne sans compter.