Le retour du forfait mensuel B&You 100 Go à 11,99€/mois pour les French Days

Ça vous dit de changer votre forfait mobile actuel par un autre forfait plus attractif et plus avantageux ? Pour les French Days 2020, l'opérateur Bouygues Telecom propose à de nouveaux clients de souscrire à son forfait B&You 100 Go à 11,99€/mois, sans engagement et sans condition de durée.

Pourquoi Clubic recommande ce forfait B&You 100 Go ? Un prix fixe qui n'augmente pas (même après un an)

Un très bon réseau en 4G

Spotify Premium offert pendant 3 mois Comparatif : découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2020

French Days : la réponse de Bouygues Telecom à SFR

En cette période consacrée aux French Days, les opérateurs téléphoniques de l'Hexagone dégainent leurs offres promotionnelles pour attirer de nouveaux clients. C'est le cas de RED by SFR et de son forfait 100 Go à 12 euros par mois.



Cette fois-ci, c'est Bouygues Telecom qui répond en proposant la même offre mais pour 11,99 euros par mois. De même que son rival, l'opérateur propose un tarif qui n'évoluera pas au-delà d'une période de 12 mois.

Que contient le forfait B&You à 11,99€ ?

Jusqu'au jeudi 4 juin 2020 à 6 heures précises, les nouveaux clients Bouygues Telecom auront donc le choix de souscrire à ce forfait à 11,99 euros par mois.



Le forfait concerné comprend des appels et SMS/MMS illimités en France et d'un internet mobile de 100 Go avec le réseau 4G depuis la France métropolitaine.



Lorsque vous êtes à l'étranger, vous profitez de vos 10 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France.



Concernant la carte SIM, Bouygues vous prélèvera la somme de 10 euros et vous aurez la possibilité de conserver gratuitement votre numéro de mobile actuel.