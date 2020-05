RED by SFR frappe fort pour les French Days avec son offre 100Go à 12€/mois

RED by SFR ne fait pas dans la dentelle pour ce week-end de French Days avec tout simplement l'un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché des forfaits mobiles.

Pourquoi Clubic recommande les forfaits RED by SFR ?

100 Go de données mobiles vous permettent enfin de profiter en illimité de toutes les fonctionnalités multimédia de votre smartphone. Jouez des heures durant, téléchargez films et séries en 4K à la vitesse de la lumière ou encore écoutez vos playlists en qualité CD, vous aurez toujours assez de data pour en faire davantage.

Mais à l'occasion de ces French Days, qui battent actuellement leur plein, l'opérateur a mis les bouchées doubles pour vous proposer une offre marquante et absolument incontournable : un forfait 100 Go à seulement 12€/mois, sans engagement. Oui, vous avez bien lu.

Vous le savez sans doute, RED by SFR n'est pas le dernier pour proposer des promotions spectaculaires sur sa gamme de forfaits mobiles. Il n'est pas rare de voir des offres bien garnies en données mobiles sous la barre des 20 euros.

RED by SFR n'a pas oublié les appels également, ni les SMS, qui sont tous deux en illimité. Vous pouvez ainsi communiquer avec vos proches autant que vous le souhaitez sans vous soucier du moindre dépassement sur votre facture. 8 Go de données par mois vous sont également alloués par l'opérateur dans les DOM et les pays de l'Union européenne. Vous êtes connectés en permanence, où que vous vous trouviez pour profiter de tous vos services en ligne.