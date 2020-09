Forfait mobile RED by SFR : les forfaits illimités 80 Go et 100 Go à prix réduit

Les forfaits mobiles sont de plus en plus accessibles et la marque Red by SFR le démontre encore une fois avec son forfait 80 Go disponible à 14€ par mois au lieu de 17€. Pour ce tarif vous aurez accès à une offre complète sans durée d’engagement et sans augmentation du prix au bout de 12 mois.

L’abonnement 80 Go comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM en plus des 80 Go de data inclus et utilisable depuis la France métropolitaine. Vous disposerez également de SFR Cloud avec 100 Go de stockage en ligne inclus dans le tarif.