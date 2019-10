Forfait mobile : coup d'oeil sur l'offre Sosh à 11,99€/mois

Près de 100 euros d'économies sur 1 an !

Que contient le forfait Sosh ?

Les opérateurs mobiles profitent des vacances scolaires pour dégainer leurs offres promotionnelles. C'est notamment le cas de Sosh où la filiale d'Orange propose à des nouveaux clients son forfait mobile 20 Go à seulement 11,99 euros par mois, durant une période d'un an.Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une promotion prenant fin le mercredi 6 novembre 2019 à 9 heures précises. En souscrivant à cette offre, vous ferez ainsi une économie de près de 100 euros pendant 12 mois. Au-delà de la période promotionnelle, le forfait passera à 19,99 euros. Et comme il s'agit d'une offre sans engagement, libre à vous de choisir un autre opérateur si vous voyez une autre promotion similaire ou plus avantageuse à l'issue des 12 mois.Après avoir évoqué brièvement le forfait Sosh, passons au contenu de ce dernier en détail.Avec le forfait Sosh à 11,99€/mois pendant un an, vous disposez d'un internet mobile avec une enveloppe de 20 Go de data ; des appels et SMS/MMS illimités en France ; et des envois de SMS en illimité vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM depuis la France métropolitaine. Lorsque vous voyagez depuis l'une de ces destinations, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France (et donc de vos 20 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France). Concernant la carte SIM, Sosh vous prélèvera la somme de 10 euros et vous conservez gratuitement votre numéro de mobile actuel.Bon à savoir ! Si vous souscrivez à ce forfait, vous aurez le privilège d'acquérir l'iPhone 11 à 749€ au lieu de 799€. Cette offre concernant la version 64 Go est valable jusqu'au 13 novembre 2019 inclus. Le téléphone d'Apple possède un écran 6.1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels.Pour en savoir plus sur le smartphone de la marque à la pomme, vous pouvez consulter notre article consacré au test de l'iPhone 11