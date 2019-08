🔥 Forfait mobile 4G : Sosh relance l'offre 50Go à 9,99€

Forfait Sosh : l'illimité sans engagement

Forfait Sosh 50Go à 9,9€/mois : gros boost en data !

50Go en très haut débit 4G sur le réseau Orange

en très haut débit 4G sur le réseau Orange Les appels illimités, SMS et MMS illimités en France

Les appels illimités vers les mobiles et fixes d'USA/Canada.

d'USA/Canada. Les appels illimités vers les fixes d'Europe / Suisse / Andorre/DOM.

d'Europe / Suisse / Andorre/DOM. Les SMS illimités vers Europe/Suisse/Andorre/DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. Vous profitez de vos 50 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France.

Avant même de rentrer dans les détails de l'offre, faisons un rapide tour des conditions pour savoir où l'on met les pieds. Ainsi chez, les forfaits mobile sont. Autrement dit, vous êtes totalement libre de changer d'opérateur quand bon vous semble et ce, sans aucun surcoût éventuel.En ce qui concerne le prix, sachez que si l'offre propose le forfait en question à 9,99€, ce tarif sera valable uniquement pour les 12 premiers mois d'abonnement. Le prix qui vous sera facturé par la suite s'élèvera à 24,99€/mois.Enfin, comme chez l'ensemble des opérateurs du marché, vous devrez vous délester de 10€ pour recevoir votre nouvelle carte SIM.Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet et voyons ce qui se cache derrière cette nouvelle offre.Voici donc ce que propose ceRien de révolutionnaire à l'horizon si ce n'est l'énorme ajout de data qui voit le forfait passer de 20Go à 50Go pour le même prix ! Outre ce joli cadeau qui ravira les "datavores" ce forfait illimité et sans engagement reste très complet et propose une vraie offre concernant les communications vers ou depuis l'étranger.Si le contenu de cette offre vous a convaincu, ne perdez pas de temps pour "passez chez Sosh", cette offre n'est valable que