Un forfait mobile Free 50 Go pour moins de 10€, c'est possible !

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 50 Go?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

Free mobile : pour un max de liberté

Un forfait mobile complet

L'offre que vous allez découvrir est uniquement valable pour les nouveaux clients. Sachez aussi qu'il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier dès que vous en aurez envie. Et sans débourser le moindre centime bien évidemment. Il faut tout de même savoir que le prix mensuel grimpera au bout d'un an. Ainsi, il passera de 9,99€ à 19,99€. Pour en finir avec les modalités, précisons que vous devrez débourser 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir la carte SIM.Commençons avec les appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS le sont uniquement au sein de l'Hexagone. Pour ce qui est d'internet, une enveloppe de 50 Go en 4G+ est de la partie. Vous en aurez largement assez pour naviguer sur internet, regarder des vidéos ou encore télécharger des applications.Si vous choisissez de partir en voyage (bon pas tout de suite...), les appels et SMS/MMS resteront illimités depuis l'Europe ainsi que les DOM. Pour ces destinations, 4 Go d'internet pourront être consommés par vos soins. Petit bonus pour tous les abonnés, l'opérateur vous garantira l'accès au réseau FreeWifi en illimité en France métropolitaine. Vous pourrez donc rester connecter à internet partout ou presque.Bref, Free assure toujours autant lorsqu'il s'agit de mettre en place des forfaits qui vont à l'essentiel. Vous ne manquerez de rien et vos proches auront toujours de vos nouvelles. Saisissez donc cette offre sans plus attendre !