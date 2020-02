Forfait mobile : le Série Free 50 Go à 9,99€/mois est toujours disponible

50 Go d'Internet en 4G+

Petit prix, grande liberté

Vous souhaitez changer de forfait mobile et vous en cherchez un nouveau, à la fois illimité, pas cher et sans engagement ? Alors l'offre Série Free 50 Go est certainement faite pour vous ! Car il s'agit premièrement d'un abonnement incluant les appels illimités, aussi bien vers les fixes que les mobiles, de France métropolitaine et des DOM. Et il en est de même pour les SMS et les MMS (uniquement vers la France métropolitaine pour ces derniers).Ensuite, le forfait vous permet d'aller sur Internet en toute tranquillité, grâce à ses 50 Go de data. Tant que vous ne dépassez pas cette généreuse quantité de données, vous profitez du haut débit fourni par le réseau 4G+ de Free mobile. Et au-delà, vous pouvez continuer à naviguer sur le web, mais avec un débit réduit. De plus, si vous êtes en déplacement dans l'Union européenne ou dans les DOM, vous pouvez continuer à utiliser votre smartphone sur Internet, grâce aux 4 Go inclus dans votre abonnement.Enfin, un des atouts principaux de l'offre Série Free 50 Go, c'est son petit prix. Votre forfait vous reviendra en effet à seulement 9,99 € par mois la première année. À l'issue de ces douze premiers mois, vous basculerez alors sur le tarif classique de 19,99 € par mois.Mais rien ne vous oblige à rester fidèle à votre opérateur jusqu'à cette augmentation. Car le forfait de Free mobile est proposé sans aucun engagement dans la durée. Par conséquent, vous pouvez tout à fait profiter du prix avantageux la première année et ensuite décider de mettre fin à votre contrat, pour faire de nouveau jouer la concurrence.À 9,99 €/mois la première année, l'offre Série Free 50 Go est certainement l'une des meilleures promos du moment sur les forfaits mobiles. Et puisqu'elle est sans engagement, vous pouvez la souscrire sans craindre de perdre votre liberté.