Bon plan Free : nouvelle vente privée sur la Freebox Mini 4K et Netflix

Free collabore donc une nouvelle fois avec Veepee, anciennement Vente Privée, pour lancer dès ce soir une offre exclusive pour les membres Veepee. Si habituellement le célèbre opérateur met en avant des offres sur les forfaits mobiles, cette nouvelle vente privée concerne bien la box internet de Free, et plus particulièrement la version mini 4K.Avant de rentrer dans les détails de l'offre, sachez que pour profiter de cette vente privée, il vous faudra avant tout créer un compte gratuitement sur le site de ventes privées Veepee, si vous n'êtes pas déjà membre. Cette vente privée est disponible jusqu'au 10/12/2019 alors ne perdez pas de temps !Tout est dans le titre. Cette ventre privée Free Veepee s'attaque donc à l'abonnement Freebox mini 4K. Le prix de l'abonnement reste identique à savoir 14,99€/mois pendant un an (puis 34,99€/mois), mais Free vient ajouter à cette offre 12 mois d'abonnements offerts au service Netflix Essentiel et son impressionnant catalogue de films et de séries.En souscrivant à cette offre, vous bénéficierez d'un crédit Netflix d'une valeur de 95,88€, soit 7,99€ Forfait Essentiel pour une durée de 12 mois, crédité directement sur votre compte Netflix. Notez que cette remise est aussi valable avec le forfait Netflix Standard ou Premium mais dans ce cas le montant crédité arrivera plus rapidement à épuisement. Si toutefois vous êtes déjà membre Netflix, vous pourrez également profiter de cette offre Free. Le montant de la remise sera alors crédité sur votre compte Netflix déjà existant.Une fois votre abonnement Freebox mini 4K activé suite à la souscription via Veepee, il vous suffira de vous rendre, soit dans votre espace abonné Free, dans la rubrique "Télévision > Netflix", soit directement sur l'application Netflix de votre Freebox mini 4K pour profiter des 12 mois d'abonnements offerts. Sachez que cette offre Netflix devra être utilisée au plus tard le 10 mars 2020.Maintenant que vous en savez plus sur la belle surprise réservée par Free, revenons sur les détails de l'abonnement Freebox mini 4K. Ainsi pour 14,99€ par mois, Free vous propose :N'oubliez pas, seuls les membres Veepee pourront profiter de cette offre. Pensez bien à créer votre compte gratuit sur Veepee