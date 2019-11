La vente privée Free mobile 100Go à 19,99€ par mois + Xiaomi Mi A3 offert continue !

Le forfait premium Free Mobile à 100Go de data

Pour les retardataires, sachez que l'offre Free Mobile sur Veepee est disponible jusqu'au lundi 25 novembre 2019 à 7 heures du matin, alors qu'elle devait se terminer initialement le 19 novembre Première dimension de cette offre, un abonnement classique à la meilleure proposition de Free pour 19,99 euros par mois (15,99 euros mensuels pour les abonnés Freebox) et engagement 24 mois. Pour rappel, vous bénéficiez ici d'une généreuse enveloppe de données mobiles de 100 Go, dont 25 Go utilisables en roaming à partir de plus de 65 pays. Vous avez aussi droit aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France mais aussi depuis l'Europe, les DOM, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, Israël et la Nouvelle-Zélande.Contre cette période d'engagement de deux ans, Free nous propose un Xiaomi Mi A3 gratuitement, un bon smartphone milieu de gamme normalement commercialisé au prix de 219,90 euros. Il est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,01 pouces, ratio écran-corps de 80.3%, définition 720 x 1560 pixels, format 19,5:9 et protection Corning Gorilla Glass 5. Pour les performances, il embarque un SoC Snapdragon 665 gravé en 11 nm couplé à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 256 Go via carte microSD).Côté logiciel, on retrouve Android 9 Pie. Le smartphone fait partie du programme Android One : pas de surcouche MIUI donc, et l'assurance de recevoir les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités rapidement. L'autonomie est confiée à une batterie de 4030 mAh compatible Quick Charge 18W. L'appareil photo est constitué d'un triple capteur composé d'un module principal de 48 MP et ouverture f/1.8, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et f/2.2 et d'un capteur de profondeur 2 MP et f/2.4. Enfin, le lecteur d'empreintes est situé sous l'écran.