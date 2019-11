Nouvelle vente privée Free ce soir dès 19h !

Quelques jours pour en profiter

Un forfait avec engagement et un smartphone offert ?

Veepee (anciennement Vente Privée) annonce le lancement d'une nouvelle offre Free sur son site ce jeudi 14 novembre 2019 à 19h. La fin de la vente est fixée au mardi 19 novembre à 6h, mais il est possible qu'on ait droit à une prolongation. Nous n'avons pas encore tous les détails pour le moment. On sait seulement qu'est concerné un forfait mobile avec une "" à la clé. L'opérateur continue en tout cas sur sa stratégie consistant à lancer une VP une fois par trimestre pour le mobile. La dernière avait eu lieu en août Et justement, c'est en jetant un œil à la dernière offre de Free Mobile sur Veepee qu'on peut se faire une bonne idée de ce qui nous attend à 19h. A l'époque, on nous proposait le forfait premium à 100 Go de data (dont 25 Go utilisables à l'étranger en roaming), appels, SMS et MMS illimités pour 9,99 euros par mois pendant un an. Cette baisse de prix (le tarif standard est de 19,99 euros mensuels, ou 15,99 euros pour les abonnés Freebox) s'accompagnait d'une particularité : une période d'engagement de 24 mois. Mais en contrepartie, l'utilisateur se voyait offrir le smartphone Nokia 3.2 ainsi qu'une coque et une protection d'écran en verre trempé pour l'appareil.On peut imaginer qu'on aura droit à une proposition similaire aujourd'hui. Le modèle de smartphone inclus sera peut-être différent par contre. Pour rappel, l'opérateur a décidé d'arrêter les frais avec ses abonnements aux prix ridicules type 0,99 euro, qui ne lui rapportent presque rien et ne permettent même pas de fidéliser les clients. En tout cas, rendez-vous à 19h sur Clubic pour découvrir de quoi il en retourne exactement cette fois.