🔥 Free mobile : pour la rentrée le forfait Free 50 Go à 8,99€/mois

Free sera votre meilleur ami pour la rentrée

Beaucoup d'internet et un peu de lecture

Grâce à Free Mobile , le retour à l'école ou au travail sera un peu moins douloureux. En effet, l'opérateur vous permettra d'économiser quelques euros grâce à ce forfait sans engagement. Ainsi, vous pourrez résilier dès que vous en aurez envie si jamais vous finissez par trouver une offre plus croustillante ailleurs. Cette flexibilité est la bienvenue puisque le prix de l'abonnement passera à 19,99€ par mois au bout d'un an. La promotion est uniquement valable pour les nouveaux clients n'ayant pas été abonnés à Free dans les 30 jours qui précèdent cette nouvelle souscription. Maintenant que les modalités sont claires, passons au contenu.Cevous permettra d'appeler en illimité vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS le sont uniquement vers l'Hexagone. Bien évidemment, 50 Go d'internet en 4G seront crédités chaque mois. Vous pourrez ainsi télécharger des applications, regarder des vidéos ou encore utiliser le GPS sans jamais tomber en rade de datas. À ce niveau,fait vraiment très fort. Si jamais vous dépassez ce seuil, le débit sera alors réduit.Lorsque vous êtes en Europe ou dans les DOM, vous pourrez aussi profiter des appels et SMS / MMS en illimité. Ce n'est pas tout puisque vous pourrez aussi compter sur 4 Go d'internet supplémentaires en 3G lors de vos déplacements dans ces destinations. Plusieurs services sont inclus comme le FreeWifi illimité en France métropolitaine. Enfin, l'option Youboox One est disponible jusqu'au 31 janvier 2020. Plusieurs milliers de livres seront à votre portée grâce à l'application dédiée. Les ouvrages pourront même être lus lorsque vous êtes hors connexion.Avec ce grand classique,vous offre l'opportunité de souscrire à un forfait très complet. Si vous faites attention à l'augmentation du prix au bout de douze mois, alors vous n'aurez rien à craindre avec cette offre.