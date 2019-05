🔥 Tout savoir sur le forfait Free Mobile 50 Go à 8,99€/mois

Free a toujours compris

Un forfait bien garni !

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Tout d'abord, nous devons mentionner le fait que ce forfait est sans engagement de votre part. Quand vous aurez envie d'aller voir ailleurs (changer d'opérateur bien sûr !), vous pourrez le faire sans avoir à payer le moindre euro. Autre précision importante, cet abonnementverra son tarif mensuel passer à 19,99€ au bout d'un an. Cela n'aura pas énormément d'incidence sur vous puisque vous serez libre de partir avant l'augmentation.Vous aurez donc accès aux appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS auront droit au même traitement de faveur et les MMS seront uniquement illimités au sein de l'Hexagone. Pour ce qui est d'internet maintenant, 50 Go de data 4G+ seront à votre disposition en France. Depuis l'Europe et les DOM, les appels, les SMS et les MMS sont illimités et 4 Go d'internet supplémentaires en 3G vous accompagneront dans ces zones.Des options pour vos voyages sont également accessibles et vous pourrez profiter du réseau FreeWifi illimité en France métropolitaine.