Free mobile : dernières heures pour profiter du forfait 80 Go à moins de 10€ !

La promotion est valable jusqu'au mardi 23 mars 2021 et vous permettra de bénéficier d'un forfait mobile très complet pour 9,99€ par mois pendant 1 an. Cette offre promotionnelle est destinée aux seuls nouveaux clients de Free et est sans engagement ! Notez que si vous décidez de rester chez l'opérateur télécom au bout des 12 premiers mois, vous serez automatiquement basculé sur l'abonnement Free 5G à 19,99€ par mois (également compatible 4G si vous n'avez pas encore le smartphone 5G adéquat). La somme forfaitaire de 10€ vous sera également demandée lors de votre souscription pour recevoir votre nouvelle carte SIM Free mobile.

Le point fort de ce forfait est sans nul doute sa généreuse enveloppe data de 80 Go qui vous permettra de naviguer sur le web, télécharger vos applications préférées et accéder à vos sites de streaming favoris ou que vous soyez ! Le réseau FreeWifi accessible dans de nombreuses zones de France vous permettra à vous connecter au réseau Wifi Free gratuitement à l'aide de vos identifiants.

Les appels sont illimités vers les téléphones mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). C'est la même chose vers tous les opérateurs pour les SMS et uniquement au sein de l'Hexagone pour les MMS.