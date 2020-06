Forfait mobile : quelle est la meilleure offre chez RED, Free, B&You et Sosh ?

Débutons avec le forfait RED 60 Go à 12€/mois jusqu'au 15 juin prochain. Vous aurez accès à 60 Go d'internet chaque mois (avec possibilité d'effectuer quatre recharges mensuelles de 1 Go) ainsi qu'aux appels illimités vers les mobiles comme les fixes. Ces derniers sont valables en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS/MMS sont également illimités mais uniquement en métropole.