J-3 avant les soldes et vous pouvez déjà profiter de prix bas sur les forfaits mobiles !

Prixtel propose avec son forfait 40 Go une offre inédite et originale qui vous permet de faire de belles économies sans vous priver d'internet mobile.

L'offre "Le petit" 40 Go vous est facturée 4,99€/mois mais si vous avez besoin ponctuellement d'un peu plus de données mobiles, vous serez facturé 7,99€/mois pour une consommation de 40 à 50 Go et 9,99€/mois de 50 à 60 Go de data. Aucune mauvaise surprise chaque mois, vous savez exactement combien vous dépensez selon votre utilisation.

Les voyageurs ne sont pas oubliés avec 10 Go depuis l'Europe et les DOM. Les appels et SMS sont eux illimités en France mais aussi depuis les pays de l'UE et dans les DOM. Avec Prixtel, vous n'êtes jamais coupé du monde et ce pour moins de 5€ chaque mois.