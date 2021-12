B&You frappe fort avec son nouveau forfait mobile 40 Go à moins de 10€

La Série Spéciale mise en place par B&You renferme plusieurs alternatives. En plus du forfait 40 Go, nous retrouvons les offres 200 Mo à 4,99 €/mois, 70 Go à 12,99 €/mois, 100 Go à 14,99 €/mois, 130 Go à 18,99 €/mois et 130 Go en 5G à 24,99 €/mois. Le choix ne manque clairement pas ! Il est temps de revenir à nos moutons.