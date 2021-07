Bouygues Telecom relance son offre Very B&You 100 Go à un prix jamais vu

Commençons avec les modalités appliquées par Bouygues Telecom dans le cadre de cette promotion. Ainsi, l'offre s'adresse aux nouveaux clients qui peuvent y souscrire jusqu'au 27 juillet prochain. Elle est sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment sans aucune contrainte. Notons que 10€ supplémentaires sont demandés lors de la souscription afin d'activer la carte SIM liée au forfait.

Parmi les avantages, un mois aux 70 chaînes via b.tv vous sera offert. Cette option est sans engagement. Enfin, ce n'est pas le choix qui manque puisque d'autres formules sont proposées à côté du forfait B&You 100 Go . Un abonnement 5 Go à 4,99€/mois répond présent et un autre avec 200 Go pour 14,99€/mois est également de la partie. Enfin, si vous avez envie de passer à la 5G, un ultime forfait 130 Go à 24,99€/mois est à votre disposition.