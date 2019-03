🔥 Sosh Vs. B&YOU : quel forfait mobile à 10€ choisir ?

Pas d'augmentation de prix chez B&YOU

Pour internet et les appels à l'international, c'est Sosh qui s'en tire le mieux

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Tout d'abord, comme vous l'aurez sans doute remarqué dans le titre de cet article, les forfaits en question sont sans engagement. Cela veut dire que vous pourrez vous désabonner dès que vous en aurez envie. Une pratique courante pour ne pas dissuader les clients qui ne veulent pas rester trop longtemps chez le même opérateur. À ce niveau, c'est donc une égalité parfaite.. Pour les petits budgets, cela peut faire la différence.Pour ce qui est des tarifs, les deux forfaits sont à 9,99€/mois mais. Ils proposent les traditionnels appels et SMS/MMS illimités en France. De son côté, B&YOU englobe aussi les DOM (sauf pour les MMS). Tous les éléments cités précédemment sont toujours illimités lors de vos déplacements en Europe ainsi que dans les DOM.. Cependant, gros avantage à B&YOU au niveau du tarif.Au niveau d'internet, c'estutilisables en France contre 40 Go pour B&YOU. De plus, l'offre signée Orange vous permet d'utiliser la totalité de votre internet à l'étranger là où Bouygues se contente de 4 Go. Pour terminer, aucun abonnement ne propose d'options incluses donc vous devrez y souscrire par vous-même si quelque chose vous intéresse.Pour conclure,et ne pas changer d'opérateur au bout d'un an. De son côté,ou si vous avez pour habitude de passer des appels à l'étranger au-delà des frontières européennes. De plus, avec ses 50 Go contre 40 Go pour son concurrent, Sosh propose une offre bien plus robuste du côté d'internet. Si au bout de 12 mois le prix passe bien à 24,99€/mois, vous aurez toujours la possibilité de partir quand vous le souhaitez. Bref, tout est une question de choix.