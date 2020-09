Idéal pour la rentrée, le Surface Laptop 3 de Microsoft est en baisse de 15% !

Avec le Surface Laptop, Microsoft saute le pas et propose un vrai PC portable classique. Le constructeur a cependant importé quelques caractéristiques de sa gamme de tablettes, à commencer par un large écran tactile de 13,5 ou 15 pouces dans sa version la plus grande. Le châssis du PC est entièrement réalisé en aluminium pour un poids très mesuré d'1,2 à 1,5 kg selon la taille d'écran.

Pour la fiche technique, Microsoft n'a pas fait de compromis avec un processeur Intel Core i5 de 10e génération pour la configuration de base. Vous pourrez également choisir une puce Core i7 pour plus de puissance. Pour le modèle 15 pouces, ce sera au choix un processeur Ryzen 5 ou Ryzen 7, couplées respectivement à des processeurs graphiques Radeon Vega 9 ou Radeon RX Vega 11.

Le constructeur propose 128 Go de stockage de base, avec des options à 256 et 512 Go. Le Surface Laptop intègre également un port USB-A et un autre port USB-C pour y connecter de nombreux accessoires. L'autonomie est estimée quant à elle à 11,5 heures en utilisation polyvalente.