Pour la rentrée, profitez de 15% de réduction sur l'excellent Surface Book 3 de Microsoft !

Le Surface Book, c’est le mariage entre une tablette et un ordinateur portable. Microsoft a mis les grands moyens. Avec ses écrans tactiles à très haute résolution en 13,5“ et 15“, ces PC portables proposent une très belle qualité d’image. Microsoft a uni tous les avantages du PC portable avec son clavier et son trackpad à ceux d’une tablette tactile.

Niveau puissance embarquée, le Surface Book 3 ne prend que le meilleur du moment. Processeur Intel Core de 10ème génération i5-1035G7 ou i7-1065G7. La version 13,5“ embarque 8 Go de mémoire RAM alors que la version 15“ dispose de 16 Go, le tout extensible dans les deux cas à 32 Go.

Du côté GPU, si le premier modèle 13,5“ embarque un circuit Intel Iris Plus Graphics, les autres modèles dotés d’un processeur i7 reçoive des circuits graphiques Nvidia GeForce GTX, 1650 avec 4Go de mémoire GDDR5 pour la version 13,5“ et 1660 Ti avec 6 Go de mémoire GDDR6 pour la 15“.