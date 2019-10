L'aspirateur balai sans fil Alfawise AR182BLDC en promotion chez Gearbest

L'Alfawise AR182BLDC en promotion chez Gearbest

Une puissance d'aspiration de 1800 Pa

Vous avez jusqu'à ce mercredi 30 octobre 2019 à 17 heures pour acheter en promotion l'Alfawise AR182BLDC. Vendu initialement à 130,34 euros, l'aspirateur balai voit son prix baisser à 108,59 euros ; soit 17% de remise de la part du site marchand.Pour la livraison, des frais de port à hauteur de 5,32 euros sont appliqués. À l'issue de l'achat du produit, vous recevrez l'aspirateur balai sous 15 à 25 jours.Ce modèle signé Alfawise dispose d'une puissance d'aspiration de 1800 Pa ; ce qui est l'équivalent de la puissance d'un aspirateur robot. Plutôt pas mal, non ?!L'aspirateur balai Alfawise AR182BLDC est équipé d'une batterie d'une capacité de 2200mAh et assure une autonomie entre 12 et 35 minutes suivant l'utilisation (pour un temps de charge de 4 heures). Son moteur émet un niveau sonore de 72 décibels et son bac dispose d'une capacité de 0,8 litre.