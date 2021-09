French Days Xiaomi : le smartphone d'entrée de gamme Redmi 9C à moins de 100€

Tout le monde n'a pas besoin des dernières innovations en matière de téléphonie. Un smartphone assez bon pour communiquer, prendre des photos et jouer un peu en mobilité suffit à une large frange des consommateurs.

Xiaomi l'a bien compris avec le Redmi 9C, un modèle conçu pour le plus large public possible. Il possède un écran de 6,53 pouces Full HD tactile qui présente également une caméra frontale de 5 mégapixels dissimulée dans un poinçon très discret.

Le Redmi 9C embarque également 64 Go de mémoire pour stocker vos applications et une partie de vos contenus. Pour regarder films et séries en streaming, vous bénéficiez bien évidemment d'une connexion Wi-Fi 5 et 4G.

L'appareil photo principal est lui de 13 mégapixels, suffisant pour réaliser de jolis clichés en plein jour. Un capteur pour le mode macro est aussi présent pour immortaliser vos plats préférés ou vos objets du moment.

Enfin l'autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh, suffisante pour tenir la journée et utiliser les nombreuses applications Android à télécharger depuis le Google Play Store.