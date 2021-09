Cette Smart TV QLED 4K Hisense 50 pouces profite d'une double promotion chez Cdiscount

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Cdiscount, faisons un détour par les principales caractéristiques du produit.

Le Hisense 50E76GQ est un téléviseur équipé d'un écran 4K UHD à rétroéclairage par LED de 50 pouces avec une diagonale de 127 cm, d'une résolution 3840 x 2160 pixels et des technologies Dolby Vision et HDR 10+. Compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, l'appareil dispose du système d'exploitation Vidaa U5.0.

La connectique se compose notamment de 2 ports USB 2.0, d'une sortie SPDIF, d'une prise réseau, d'une entrée vidéo composite, d'une entrée de ligne audio et d'une prise casque.

Avec le Wifi et la technologie Smart TV, le téléviseur dispose de pas mal d'applications comme Netflix, Prime Video, Youtube et d'autres plateformes de streaming.