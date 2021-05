Le PC portable Lenovo Ideapad IP 5 profite de 100€ de réduction pour les French Days

Doté de la nouvelle génération de processeur AMD, le Ryzen, ce PC portable est un très bon compromis entre la puissance et le prix. Avec son processeur Ryzen 5 4500U à 2,3 GHz accompagné du circuit graphique AMD Radeon R5, vous disposerez d’une machine performante au meilleur prix avec cette offre spéciale French Days chez Boulanger.

Pour moins de 600 €, ce PC portable Lenovo, dont la réputation de fiabilité n’est plus à faire, vous offre un affichage sur un écran Full HD de 15,6“ de diagonale. Ce dernier est traité antireflet pour un plus grand confort en toute condition.

Il est doté de 8 Go de mémoire vive de type DDR4 pour exécuter Windows 10 ainsi que toutes vos applications. Et pour les stocker, Lenovo lui a intégré un disque SSD de 512 Go. Ainsi configuré, vous allez bénéficier d’une machine réellement polyvalente qui vous suivra partout.