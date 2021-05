French Days : le PC portable gamer Lenovo Ideapad 3 (15,6 pouces) est 100€ moins cher !

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous deux jours ouvrés. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 230,38€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un PC portable gamer de la marque Lenovo, modèle Ideapad 3 15ARH05. Celui-ci propose un écran 15,6" FHD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il embarque également un processeur AMD Ryzen 7 4800H doté de 8 cœurs cadencés entre 2,9 et 4,2 Ghz, une carte graphique NVIDIA GTX 1650 Ti 4 Go, deux barrettes de 8 Go de RAM DDR4 cadencées à 3200 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Une fiche technique somme toute complète, capable de faire facilement tourner les jeux les plus récents en haute qualité sur son écran Full HD.

Côté connectique, le Lenovo Ideapad 3 embarque une caméra d'une résolution de 720p, des haut-parleurs stéréo, une prise combo casque/microphone, un port Ethernet, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1 et un port HDMI. Il se montre donc très complet sur ce point également, et peut même servir pour des jeux console.