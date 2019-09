🔥 French Days Apple : notre sélection d'Ipad, Airpods, Macbook et iPhone en promo

French Days: des offres Cdiscount, Darty et Rakuten

French Days : Apple en promotion

Tout d'abord intéressons nous aux modalités de ces offres. Elle viennent de 3 plateformes différentes : Cdiscount, Darty et Rakuten et donc il y aura des délais et des frais de livraison différents à chaque fois. Rappelons rapidement que Cdiscount propose 6 jours d'essai gratuit à son programme CDAV ici . Notons également que pour Rakuten nous avons sélectionné des produits expédiés depuis la France, ce qui réduit évidemment les délais mais aussi les risques de frais de douane.Vous pouvez payer en 4 fois échelonnées par carte sur ces 3 plateformes, moyennant parfois quelques euros supplémentaires. Maintenant que nous avons fait le tour du gros des modalités et conditions sur ces marchands, passons à la description de chacun de produits.Notre premier produit est l'un des produits phares d'Apple. La polyvalence, la mobilité et l'ergonomie au centre du produit, il s'agit bien sûr de l'iPad. Ici en version 9,7 pouces, en gris sidéral et avec 32 Go de stockage. Une de ses grandes forces est bien entendi son écran Rétina, rétroéclairé par led, avec une résolution de 2048 x 1536 pixels.Il s'agit vraiment d'un bel écran qui vous sera utile tant pour regarder un film avec de belles couleurs que pour travailler sans se fatiguer les yeux sur une longue période.L'appareil présente un port jack et un port lighting, pour le recharger.Le second produit est l'iPhone 7, en version 32 Go. Il ne s'agit pas du dernier modèle, c'est sûr, mais ce smartphone reste très performant et équilibré. Nous l'avions testé en profondeur chez Clubic, voici le test si vous cherchez des informations plus exhaustives sur le produit. Avec un écran de 4,7 pouces, l'iPhone 7 fait partie aujourd'hui des smartphones a petit écran. Si la tendance va vers des écrans toujours plus grands, celui-ci pourra plaire à ceux qui apprécient l'utilisation d'un smartphone à une seule main. Pour vous l'iPhone 7 très probablement la meilleure solution. Le téléphone est étanche, capte la 4G et possède un écran LCD Rétina, passons maintenant au troisième produit.Le troisième produit de cette sélection est un incontournable. On le voit de plus en plus dans la rue et dans les transports, il s'agit évidemment des Airpods. Polyvalents, discrets, pratiques, si vous n'en possédez pas encore vous avez surement déjà remarqués des Airpods dans la rue. Il permettent de diffuser de la musique sans fil bien sûr mais ils sont surtout super simple à appairer et à configurer. Leur batterie tiendra 5 heures en activité et le boitier de charge permet de les recharger pour plus de 24h d'autonomie en activité. Leur petit boitier tient dans la poche et se fait facilemet oublier. Si vous hésitiez à vous acheter des écouteurs bluetooth c'est peut-être l'occasion avec ces Airpods en promotion à 139€. Sachez également que Rakuten vous offre 13,99€ en super points si vous avec une compte Club R gratuit.Notre dernier produits n'est ni plus ni moins qu'un Macbook Air de 13,3 pouces et de référence MQD32FN/A. L'ordinateur portable présente un processeur Core i5 de chez Intel ainsi que 8 Go de Ram. Sa grande force, comme chez beaucoup de produits Apple est son écran. Il s'agit d'un écran Rétina à rétroéclairage led, d'une résolution de 1440 x 900 pixels, en bref un excellent écran pour un ordinateur portable. Il possède également un chipset graphique : le Intel HD Graphics 6000, qui sera largement suffisant pour toutes vos tâches de bureautique. Pour un peu que vous ayez déjà des éléments de l'écosystème Apple, ce Macbook air deviens une super offre avec ses 84,86€ offerts par Rakuten.Voià pour cette sélection, comme vous le savez surement l'écosystème Apple est très bon pour les synergies entre appareils donc si vous en possédez déjà au moins un, c'est peut-être le moment d'en acquerir un autre.