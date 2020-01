Mini batterie externe charge rapide 8000 mAh avec écran à seulement 20,99€ grâce aux soldes Fnac

Une batterie externe pour à peine plus de 20 euros

Une charge rapide et un écran

L'appareil est habituellement vendu au prix de 29,99 euros. Mais pendant ces soldes, il est peut être acheté sur le site de la Fnac pour la somme de 20,99 euros. La livraison à domicile en suivi ou recommandé est gratuite. Comptez un délai de 8 à 15 jours pour recevoir votre colis.Son format compact permet une capacité de 8000 mAh. De quoi recharger entièrement deux fois la plupart des smartphones. La batterie externe est compatible avec tous les appareils équipés d'un port USB. On retrouve un écran avec effet miroir indiquant le niveau de charge de la batterie. La powerbank offre une recharge rapide 2.1A pour remonter plus vite le niveau de batterie de vos appareils électroniques. Pour finir, cette mini batterie est étanche : elle est donc résistante aux éclaboussures et à la poussière.Si ce produit ne correspond pas exactement à vos besoins, vous trouverez peut-être votre bonheur dans notre comparatif des meilleures batteries externes actuellement disponibles sur le marché.