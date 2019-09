🔥 PC portable gamer, notre sélection à prix cassé

PC portable gamer : les promotions FNAC à ne pas louper

Ordinateurs portables à prix cassé avec la FNAC

Concernant les modalités, ces promotions jusqu'à -30% sont proposées par la FNAC en marge des French Days : de quoi s'équiper à prix cassé, pour faire de jolies économies ! Pour le règlement, la FNAC offre la possibilité de régler son achat en trois ou quatre fois par carte bancaire.La livraison est gratuite, et il est possible de se faire livrer en 1 jour ouvré en s'abonnant au programme FNAC+, qui dispose d'un essai gratuit de 30 jours avant de passer à un abonnement de 49 euros par an. Enfin, pour ceux qui préfèrent se déplacer, il est possible de réaliser l'achat via le site de la FNAC puis de retirer son produit en magasin.Le premier PC portable gamer de notre sélection est leà 645,99€ au lieu de 909,99€, soit 29% d'économies. Cet ordinateur 15.6" offre un écran IPS Full HD de 1920 x 1080 pixels, ainsi qu'une touche de confort appréciable : un clavier rétroéclairé rouge.Petit, mais puissant, il est équipé d'un processeur Intel Core i5-8300H, de 2.3 Ghz à 4.0 GHz en mode Turbo, couplé à 8 Go de RAM DDR4. Si besoin, il est possible d'augmenter la mémoire vive jusqu'à 32 Go. Enfin, les graphismes en ultra peuvent être soutenus par sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 , dotée de 4 Go DDR5 de mémoire vidéo.Le second modèle de notre sélection est leà 815.99€ au lieu de 1159.99€, soit une économie de 30% sur le prix initial. Ce PC portable Gamer dispose d'un écran LCD de 17.3" à la résolution 1920 x 1080 pixels. Full HD, il est équipé de la technologie IPS et est rétro-éclairé par LED.Sous le capot, vous trouverez un processeur Intel Core i7-8750H 6 coeurs à fréquence fixe de 2.2GHz, couplé à 8 Go de mémoire vive DDR4 SDRAM. Et pour satisfaire vos yeux sur les jeux vidéo les plus récents, il est équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, avec 4 Go GDDR5 de mémoire vidéo. Enfin, ce PC portable Gamer dispose d'un disque dur 1 To.Le troisième modèle de notre sélection est une version améliorée du PC portable gamer précédent : il s'agit duà 883.99€ au lieu de 1239.99€, soit 29% d'économies. Son écran LCD de 17,3" à la résolution Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels intègre les technologies Acer ExaColorTM et Color Intelligence pour raviver les couleurs et Acer BluelightShield pour atténuer la lumière bleue et limiter la fatigue visuelle.Là encore, sous le capot, se cache un processeur Intel Core i7-8750H, de 2.2 GHz à 4.1 GHz en mode Turbo. Il est couplé à 8 Go de RAM DDR4, mais peut monter à 32 Go de RAM. La carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, avec 4 Go DDR5 de mémoire vidéo, peut faire tourner les jeux vidéo les plus récents. Enfin, cet ordinateur portable dispose d'un SSD 128 Go en plus d'un disque dur de 1 To.Le quatrième modèle de notre sélection au rayon PC portable gamer 17" est leà 1019.99€ au lieu de 1399.99€. Une économie de 27% qui ne vous empêchera pas de profiter de son écran Full HD au format 16/9 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Au programme : une image incroyablement nette et fluide, pour des parties en ligne sans aucune latence.En plus d'un bel écran, ce PC portable Asus dispose d'un CPU Intel Core i5-8300H, de 2.3 GHz à 3.9 Ghz en mode Turbo, couplé à 8 Go de RAM DDR4. Mais il est possible d'augmenter la mémoire vive jusqu'à 32 Go. Il est également équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 avec 6 Go de mémoire vidéo, d'un disque dur 1 To et d'un SSD 128 Go.Le dernier PC portable gamer de notre sélection est légèrement plus petit que les précédents, mais certainement pas moins puissant ! Il s'agit du modèleà 1499.99€ au lieu de 1999.99€, soit une économie de 25% sur son prix initial.Malgré ses 15.6", cet ordinateur propose un écran LED Full HD au format 16/9. Côté composants, on se situe sur du très bon : un processeur Intel Core i7-9750H, de 2.6 GHz à 4.5 GHz en mode turbo, couplé à 16 Go de RAM DDR4. Il est également possible d'augmenter la mémoire vive jusqu'à 32 Go.Les graphismes de vos jeux vidéo préférés seront gérés par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 dotée de 6 Go GDDR6 de mémoire vidéo. Mais ce n'est pas tout : elle est couplée à un module Intel UHD Graphics 630, capable de prendre en charge la 4K à 60 Hz. Pour le stockage, cet Asus est équipé d'un disque dur SSD de 512 Go.Voilà pour cette sélection de PC portables gamer en promotion à la FNAC à prix cassés. Ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi les différents modèles et budgets proposés !