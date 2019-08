🔥 Exclusivité Fnac/Darty : Précommande stabilisateur smartphone DJI Osmo Mobile 3

Stabilisateur Dji OSMO Mobile 3 à 109€ en précommande

Capturer les images en mouvement avec le stabilisateur Dji Osmo 3

Le stabilisateur pour l'appareil photo de votre smartphone se présente sous la forme d'une poignée à laquelle est fixée une nacelle à 3 axes que vous pourrez ajuster à la taille de votre smartphone. La poignée est facile d'utilisation et ergonomique. Légère (405g seulement), le stabilisateur est équipé de plusieurs boutons comme par exemple pour zoomer et prendre la photo, ainsi que pour orienter la prise de vue, faire des travelling ou passer de la photo à la vidéo. Un bouton curseur Dolly Zoom vous permet de zoomer depuis la poignée avec une vitesse personnalisable pour un effet "travelling". Vous pouvez donc vous déplacer et prendre vos photos ou filmer sans avoir les effets des tremblements des mains. Cet outil vous permettra de profiter au maximums des appareils photo intégrés dans vos smartphones qui sont de plus en plus performants. Le stabilisateur est aussi pliable pour que vous puissiez l'emmener avec vous dans vos aventures et de capturer au mieux vos moments!Pour prendre des images depuis un skateboard, des skis, en courant ou depuis n'importe quel point instable le stabilisateur rend vos images fluides et stables. Un mode sport est conçu spécialement pour capturer les images rapides en mouvement. Une application DJI Mimo vous offre des tutoriels pour faciliter l'utilisation du stabilisateur. Si vous voulez prendre un modèle en mouvement, sélectionnez son image sur le smartphone puis lancez ActiveTrack 3.0, un système intégré de suivi. Pour ce résultat net et précis, le stabilisateur couple un EIS (stabilisateur électronique de l'image) au stabilisateur mécanique de la nacelle. Facile et intuitif d'utilisation, ce stabilisateur combine le meilleur de la technique pour des prises de vues stables et nettes. Obtenez-le au meilleur prix grâce à la précommande Darty ou Fnac.