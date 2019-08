🔥 Bon plan Fnac : Huawei P Smart + batterie externe + chargeur allume-cigare à moins de 200€

W1200

Aujourd'hui c'est la Fnac qui vous propose ce pack complet du parfait vacancier avec le Huawei P Smart 2019 Double Sim 64 Go Noir. Collectez le plus de photos possibles de vos vacances grâce à une carte microSD jusqu'à 512 Go que vous pourrez ajouter à votre smartphone. Son écran FHD+ TFT LCD de 6,21 pouces dispose d'une résolution de 2340 x 1080 pixels. Enfin il est équipé d'un processeur HiSilicon Kirin 710 Octo-Core et fonctionne sous Android Pie 9.0.Sa batterie de 3400 mAh vous procurera une autonomie jusqu'à 800h en veille et 25 h en communication, il faudra tout de même penser à le recharger et la Fnac a pensé à tout puisque vous trouverez une batterie externe de 10 000 mAh comprise dans le pack ainsi qu'un chargeur allume-cigare. Vous pourrez profiter de son appareil photo avec double capteur de 13 Mégapixels et 2 Mégapixels équipé de l'autofocus ou utilisez la perche à selfie fournie dans ce pack qui vous permettra de faire vos autoportraits grâce au capteur avant de 8 Mégapixels en Full frameAttention, l'offre n'est valable que jusqu'au 15 août 2019 et dans la limite de 570 unités.