🔥 Exclusivité Fnac/Darty : Précommande Xiaomi Mi A3 à 229€ pour les adhérents Fnac

Le Xiaomi Mi A3 en précommande chez Fnac/Darty

Une triple caméra 48 + 8 + 2 MP avec IA

Jusqu'au 1er août 2019 inclus, vous avez la possibilité d'acheter en précommande le smartphone Xiaomi Mi A3 vendu dans un coloris noir à 229 euros.Pour la Fnac, les adhérents titulaires de la carte de l'enseigne auront un chèque-cadeau de 20 euros pour tout achat du téléphone.Pour Darty, les clients bénéficieront de 20 euros de bonus reprise sur le Xiaomi Mi A3 pour l'achat en ligne avec retrait en magasin (Click&Collect) et pour le retour d'un téléphone usagé lors du retrait en magasin.Après avoir présenté l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du téléphone. Le Mi A3 dispose d'une triple caméra arrière offrant une résolution élevée de 48 MP avec un objectif ultra grand-angle qui permet de capturer un champ de vision plus large. À l'avant, la caméra IA de 32 MP permet de prendre des selfies parfaits.Le smartphone est équipé du processeur Qualcomm Snapdraogn 665, d'un écran AMOLED 6,088" HD+ 1560 x 720 pixels ; de 4 Go RAM ; de 64 Go d'espace de stockage ; d'une batterie de 4030 mAh (compatible Charge Rapide 18 W) et du système d'exploitation mobile Android One.