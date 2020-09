L'écran PC gaming Xiaomi disponible à prix cassé chez Fnac

Pour jouer sur PC rien de tel qu'un écran spécialement conçu à cet effet. Cela tombe bien puisque c'est exactement ce que nous vous proposons aujourd'hui avec l'écran gaming signé du constructeur chinois. Si l'on connait plus la marque en France pour sa gamme de smartphones, elle propose depuis longtemps déjà des accessoires high-tech de haute qualité comme cet écran vient le confirmer.

Cet écran propose une surface de 34 pouces, pour une résolution de 3440 x 1440 pixels. Ce sont pas moins de 16,7 millions de couleurs qui sont affichées à l'écran. La luminosité est de 300 cd/m2 pour un contraste de 3000:1.

L'écran adopte une forme incurvée qui a un double avantage. Le premier est de proposer une immersion encore plus importante dans vos différents jeux. Placé devant l'écran vous êtes comme enveloppés par l'image et au coeur de votre univers. L'autre avantage est un angle de vision amélioré pour profiter vous et vos proches qui regardent derrière votre épaule de la meilleure expérience possible.