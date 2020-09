Vente Flash : Fnac casse le prix du PC Portable MSI Prestige avec une GeForce GTX 1650

La machine est équipée d’un processeur Intel Core i7 10710 U Comet Lake de 10ème génération doté de 6 cœurs qui lui offre des performances jusqu’à 50 % supérieur face à la génération précédente. La puissance est telle que Photoshop tourne 30 % plus rapidement, l’importation de fichiers est 25% plus rapide sous Lightroom et l’exportation de vidéo 4k sous Premiere Pro est 15 % plus rapide.

Pour seconder ce processeur, la partie graphique est confiée au processeur Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q qui dispose de 4 Go de mémoire vidéo dédiée de type GDDR5. La mémoire vive de la machine est de 16 Go extensibles jusqu’à 64 Go via deux slots DDR4-2666. Le stockage passe par un disque SSD NVMe PCIe d’une capacité de 512 Go.

Du côté connectivité, le MSI Prestige 15 dispose du WiFi 6 802.1 ax et du Bluetooth 5.1. Il possède 2 connecteurs Type C USB 3.2 ainsi que 2 USB 3.2 Type A. Il pourrait être relié à un moniteur ou un téléviseur via une prise HDMI compatible 4K à 60 Hz. Enfin pour la partie audio, la prise est un combo entrée/sortie permettant de lui connecter le même casque audio que vous utilisez sur votre smartphone.