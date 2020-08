Le pack Fnac Xiaomi Mi 10 Lite 5G + Ecouteurs Mi True Wireless à prix cassé pour la rentrée

Si vous souhaitez remplacer votre smartphone pour la rentrée et que vous souhaitez également vous offrir des écouteurs sans fil, le tout sans négliger la qualité, profitez de cette promotion chez Fnac. Plus de 10 % de réduction sur le pack smartphone Xiaomi M1 10 lite et les écouteurs Mi True Wireless.

Le Xiaomi Mi 10 lite est un smartphone fonctionnant sous Android 10 et doté d’un écran de 6,57“ Amoled affichant une résolution de 2400 x 1080 pixels. Sa mémoire interne est de 128 Go. Il dispose d’un quadruple capteur photo à l’arrière dont le principal atteint 48 Mpixel alors qu’à l’avant il dispose d’un capteur 16 Mpixel.