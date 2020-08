Le PC portable gaming Asus TUF 15.6" avec GeForce GTX 1650 Ti à moins de 960€

Après avoir évoqué la vente flash, découvrez sans plus tarder les caractéristiques principales du PC portable.

Le Asus A15-TUF506II-AL133T est équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces disposant d'une résolution maximale de 1920 x 1080 pixels. Il est également doté d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10.